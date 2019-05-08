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На Алтае лавина накрыла группу туристов, есть погибшие

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 08:25
На Алтае лавина накрыла группу туристов, есть погибшие
Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)

В результате лавины на Алтае погибли семь человек

В Российской Федерации на Алтае лавина накрыла группу туристов, в результате инцидента погибли семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что лавина накрыла группу из девяти туристов на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая, спастись удалось только двоим. Оба выживших добрались до ближайшего села 8 мая. Сообщить о происшествии ранее они не могли, поскольку в горах не было мобильной связи. На место схода лавины вылетел вертолет МЧС России для поисковых работ.

По уточненной информации, туристы были студентами Новосибирского государственного университета.

Напомним, на этой неделе в Карпатах грузовик с туристами из Беларуси упал в реку. В результате инцидента погибли три человека, по данным следствия, водитель был в нетрезвом состоянии. Туристов на грузовике доставляли к месту сплава по реке Черный Черемош.   

До этого в конце апреля в Швейцарии из-за сошедшей лавины погибли 4 лыжника из Германии. Спасатели приступили к поиску сразу же после информации о пропавших без вести, но тела были обнаружены только спустя сутки.

 

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