В Швейцарии лавина накрыла группу лыжников, есть погибшие

Иллюстративное фото (twitter.com laurelugon)

В результате схода лавины погибло 4 лыжника из Германии

В Швейцарии полиция в воскресенье, 28 апреля 2019, сообщила, что на юге страны из-за сошедшей лавины погибло 4 лыжника из Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В полиции региона Вале рассказали, что лавина сошла еще в пятницу, 26 апреля, около деревни Фишерталь. Спасатели и самолеты приступили к поиску сразу же после получения информации о пропавших без вести туристов, но их тела были найдены только в субботу.

В данное время правоохранители занимаются опознанием погибших лыжников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Канаде в горах национального заповедника Банф на западе провинции Альберта произошло схождение лавины, что привело к жертвам. По последним данным, в результате схода лавины погибли три альпиниста, которые пытались подняться на восточный склон пика Хаус, который спортсмены считают одним из самых тяжелых подъемов на всей территории национального заповедника.

Напомним, что в Швейцарии лавина накрыла группу туристов. Группа туристов из 4 человек оказалась под лавиной, которая сошла в швейцарских Альпах на высоте 2800 метров в районе Бовернье возле границ с Францией и Италией.