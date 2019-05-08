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На Алтаї лавина накрила групу туристів, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 08:25
На Алтаї лавина накрила групу туристів, є загиблі
Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

В результаті лавини на Алтаї загинули семеро людей

В Російській Федерації на Алтаї лавина накрила групу туристів, в результаті інциденту загинули семеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що лавина накрила групу з дев'яти туристів на Південно-Чуйському хребті ще 6 травня, врятуватися вдалося лише двом. Обидва добралися до найближчого села 8 травня. Повідомити про подію раніше вони не могли, оскільки у горах не було мобільного зв'язку. На місце сходу лавини вилетів вертоліт МНС Росії для пошукових робіт.

За уточненою інформацією, туристи були студентами Новосибірського державного університету.

Нагадаємо, цього тижня в Карпатах вантажівка з туристами з Білорусі впала в річку. В результаті інциденту загинули три людини, за даними слідства, водій був у нетверезому стані. Туристів на вантажівці доставляли до місця сплаву по річці Чорний Черемош.

До цього наприкінці квітня в Швейцарії через лавину загинули 4 лижники з Німеччини. Рятувальники приступили до пошуку відразу ж після інформації про зниклих безвісти, але тіла було виявлено лише за добу.

 

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