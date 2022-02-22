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"Альпин" провел презентацию болида на новый сезон.

Автор: Андрей Вырва

Команда Формулы-1 "Альпин" в Париже провела презентацию нового болида, на котором гонщики проедут сезон-2022. Также команда представила новое руководство и спонсоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Альпин".

Команда объявила, что новым руководителем стал Отмар Сафнауэр, ранее работавший в "Астон Мартин".

Также презентовали нового спонсора, компанию BWT, которая занимается очисткой питьевой воды.

По желанию спонсора к основным цветам болида был добавлен розовый.

Тем не менее, розовым болид будет только на первых двух этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии.

На всех остальных гран-при команда будет выступать в традиционных синих цветах.

Гонщиками "Альпин" в сезоне-2022 будут Эстебан Окон и Фернандо Алонсо.

В минувшем сезоне команда заняла пятую позицию в Кубке конструкторов.

Фернандо Алонсо занял десятое место в сезоне-2021. Лучшим результатом Фернандо стало 3-е место на Гран-при Катара.

Эстебан Окон занял 11 место в чемпионате. Но на счету Эстебана победа на Гран-при Венгрии.

Напомним, что аутсайдер Формулы-1 "Хаас" приступил к испытаниям болида на новый сезон.

К слову, начинающие в Королевских автогонках могут прочесть что такое "гравий".

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Формула-1