"Альпин" провел презентацию болида на новый сезон.

Команда объявила, что новым руководителем стал Отмар Сафнауэр, ранее работавший в "Астон Мартин".

Также презентовали нового спонсора, компанию BWT, которая занимается очисткой питьевой воды.

По желанию спонсора к основным цветам болида был добавлен розовый.

Тем не менее, розовым болид будет только на первых двух этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии.

На всех остальных гран-при команда будет выступать в традиционных синих цветах.

Гонщиками "Альпин" в сезоне-2022 будут Эстебан Окон и Фернандо Алонсо.

В минувшем сезоне команда заняла пятую позицию в Кубке конструкторов.

Фернандо Алонсо занял десятое место в сезоне-2021. Лучшим результатом Фернандо стало 3-е место на Гран-при Катара.

Эстебан Окон занял 11 место в чемпионате. Но на счету Эстебана победа на Гран-при Венгрии.