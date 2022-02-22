"Альпін" провів презентацію боліду на новий сезон Формули-1

Команда оголосила, що новим керівником став Отмар Сафнауер, який раніше працював у "Астон Мартін".

Також презентували нового спонсора, компанію BWT, яка займається очищенням питної води.

За бажанням спонсора до основних кольорів боліду було додано рожевий.

Проте, рожевим болід буде лише на перших двох етапах в Бахрейні та Саудівській Аравії.

На всіх інших гран-прі команда буде виступати в традиційних синіх кольорах.

Гонщиками "Альпін" в сезоні-2022 будуть Естебан Окон та Фернандо Алонсо.

В минулому сезоні команда посіла п’яту позицію в Кубку конструкторів.

Фернандо Алонсо зайняв десяте місце в сезоні-2021. Найкращим результатом Фернандо стало третє місце на Гран-прі Катару.

Естебан Окон посів 11-е місце в чемпіонаті. Але на рахунку Естебана перемога на Гран-прі Угорщини.