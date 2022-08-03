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"Альпин" назвала наследника Алонсо: избранный пилот неожиданно запротестовал

Фото: Оскар Пиастри с призом Новичок года FIA (twitter.com/fia)
Автор: Антон Федорцив

Переход Фернандо Алонсо в "Астон Мартин" на сезон-2023 неожиданно закрутил интригу на рынке пилотов. Нынешняя команда испанца – "Альпин" – объявила новым пилотом Оскара Пиастри, но тот опроверг договоренность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

"Альпин" объявила, что ее гонщиками в следующем сезоне станут Эстебан Окон и Оскар Пиастри. Последний проводит сезон-2022 в статусе резервного пилота и должен заменить Алонсо в команде.

Перспективный австралиец в структуре "Рено" и "Альпин" провел четыре года. На пути в Формулу-1 он три года подряд становился чемпионом в младших классах – Еврокубке Формулы Рено, Формуле-3 и Формуле-2. В последних двух соревнованиях пилот выступал за рулем "Премы" – близкой к академии "Феррари" команды.

Однако сам Пиастри ориентировочно спустя час после заявления "Альпин" опроверг старт в Королевских автогонках в этой конюшне. Он заявил, что команда без его ведома опубликовала пресс-релиз, контракт с "Альпином" австралиец не подписал и не будет ездить на ее болиде в сезоне-2023.

Скорее всего, Пиастри договорился о сотрудничестве с другой командой. Инсайдеры Формулы-1 называли австралийского пилота главным претендентом на место в "Макларене", который якобы стремится попрощаться с его соотечественником Даниэлем Риккардо.

Официальное заявление "Альпин" о подписании Пиастри:

Реакция Пиастри на заявление "Альпин":

К слову, пилот "Ред Булла" Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии после старта 10-м.

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Формула-1