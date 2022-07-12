"Макларен" подыскал замену Риккардо среди резервистов

Руководство команды Формулы-1 "Макларен" всерьез задумалось о досрочном разрыве контракта с Даниэлем Риккардо. В кокпите британской конюшни его может заменить соотечественник – Оскар Пиастри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Race .

21-летний австралиец может стать основным пилотом Ф-1 в сезоне-2023. Боссы "Макларена" готовы прекратить сотрудничество с Рикардо, если тот не улучшит результаты во второй половине сезона.

Пиастри выбился в фавориты на место старшего соотечественника. Ранее пилота, являющегося в этом году резервистом "Альпин" и "Макларен", связывали с "Уильямсом". Там в сезоне-2023 Пиастри якобы должен был заменить Николя Латифи.

Однако канадец в последнее время улучшил результаты. В свою очередь Риккардо допустил критический дисбаланс в достижениях с партнером по команде – Ландо Норрисом. Британец набрал 64 очка в сезоне-2022, а опытный австралиец – всего 17.

Оскар Пиастри стал чемпионом Формулы-2 в 2021 году за рулем "Премы". До этого он триумфовал в Формуле-3. А в 2019-м стал чемпионом Формулы Рено Еврокубок.