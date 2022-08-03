ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Альпин" назвала наследника Алонсо: избранный пилот неожиданно запротестовал

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 12:53
"Альпин" назвала наследника Алонсо: избранный пилот неожиданно запротестовал Фото: Оскар Пиастри с призом Новичок года FIA (twitter.com/fia)
Автор: Антон Федорцив

Переход Фернандо Алонсо в "Астон Мартин" на сезон-2023 неожиданно закрутил интригу на рынке пилотов. Нынешняя команда испанца – "Альпин" – объявила новым пилотом Оскара Пиастри, но тот опроверг договоренность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

"Альпин" объявила, что ее гонщиками в следующем сезоне станут Эстебан Окон и Оскар Пиастри. Последний проводит сезон-2022 в статусе резервного пилота и должен заменить Алонсо в команде.

Перспективный австралиец в структуре "Рено" и "Альпин" провел четыре года. На пути в Формулу-1 он три года подряд становился чемпионом в младших классах – Еврокубке Формулы Рено, Формуле-3 и Формуле-2. В последних двух соревнованиях пилот выступал за рулем "Премы" – близкой к академии "Феррари" команды.

Однако сам Пиастри ориентировочно спустя час после заявления "Альпин" опроверг старт в Королевских автогонках в этой конюшне. Он заявил, что команда без его ведома опубликовала пресс-релиз, контракт с "Альпином" австралиец не подписал и не будет ездить на ее болиде в сезоне-2023.

Скорее всего, Пиастри договорился о сотрудничестве с другой командой. Инсайдеры Формулы-1 называли австралийского пилота главным претендентом на место в "Макларене", который якобы стремится попрощаться с его соотечественником Даниэлем Риккардо.

Официальное заявление "Альпин" о подписании Пиастри:

&quot;Альпин&quot; назвала наследника Алонсо: избранный пилот неожиданно запротестовал

Реакция Пиастри на заявление "Альпин":

&quot;Альпин&quot; назвала наследника Алонсо: избранный пилот неожиданно запротестовал

К слову, пилот "Ред Булла" Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии после старта 10-м.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении