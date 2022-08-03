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"Альпін" назвала спадкоємця Алонсо: обраний пілот несподівано запротестував

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Середа 03 серпня 2022 12:53
"Альпін" назвала спадкоємця Алонсо: обраний пілот несподівано запротестував Фото: Оскар Піастрі з призом Новачок року FIA (twitter.com/fia)
Автор: Антон Федорців

Перехід Фернандо Алонсо до "Астон Мартіна" на сезон-2023 несподівано закрутив інтригу на ринку пілотів. Нинішня команда іспанця – "Альпін" – оголосила новим пілотом Оскара Піастрі, але той спростував домовленість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

"Альпін" оголосила, що її гонщиками в наступному сезоні стануть Естебан Окон і Оскар Піастрі. Останній проводить сезон-2022 у статусі резервного пілота та повинен замінити Алонсо в команді.

Перспективний австралієць у структурі "Рено" та "Альпін" провів 4 роки. На шляху до Формули-1 він три роки поспіль ставав чемпіоном у молодших класах – Єврокубку Формули Рено, Формулі-3 та Формулі-2. В останніх двох змаганнях пілот виступав за кермом "Преми" – близької до академії "Феррарі" команди.

Проте, сам Піастрі орієнтовно за годину після заяви "Альпін" спростував старт у Королівських автоперегонах у цій стайні. Він заявив, що команда без його відома опублікувала прес-реліз, контракт із "Альпін" австралієць не підписав і не їздитиме на її боліді в сезоні-2023.

Найімовірніше, Піастрі домовився про співпрацю з іншою командою. Інсайдери Формули-1 називали австралійського пілота головним претендентом на місце в "Макларені", який нібито прагне попрощатися з його співвітчизником Даніелем Ріккардо.

Офіційна заява "Альпін" про підписання Піастрі:

&quot;Альпін&quot; назвала спадкоємця Алонсо: обраний пілот несподівано запротестував

Реакція Піастрі на заяву "Альпін":

&quot;Альпін&quot; назвала спадкоємця Алонсо: обраний пілот несподівано запротестував

До слова, пілот "Ред Булла" Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини після старту 10-м.

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