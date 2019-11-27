Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало одесского контрабандиста Вадима Альперина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя глаы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook.

Альперин скрылся ходе спецоперации по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне 26 ноября.

"Альперин задержан НАБУ", - сообщил Тимошенко.

Напомним, о побеге Альперина вчера сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook. Он отметил, что контрабандист скрывается где-то в стране, поскольку границы надежно перекрыты. Также Зеленский попросил "всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ".

Вскоре адвокат заявил, что гражданин Украины Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал контрабандистом и заявил, что его разыскивают правоохранители, не скрывается от следствия и 27 ноября сам придет в САП.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в июне 2018 года направила в суд дело в отношении бизнесмена Вадима Альперина, который предлагал детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 800 тыс. долларов.