В Альпах через негоду загинули 7 людей

Фото: Альпи (pixabay.com)

Ще кількох зниклих людей продовжують шукати

В Австрії через лавину у горах Форарльберг загинули двоє лижників з Німеччини, ще один лижник помер біля Зальцбурга. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляться, до одного летального випадку призвело дерево, яке впало під тиском снігу.

У горах Тейзенберг падання дерева призвело до загибелі жінки.

У Баварії поблизу Бад-Тельца до одного летального випадку призвело дерево, яке впало під тиском снігу. У горах Тейзенберг призвело до загибелі жінки.

Тіла двох альпіністів рятувальники знайшли в італійських Альпах.

Ще кількох зниклих людей продовжують шукати.

В італійських Альпах, на висоті 2,8 км гори Кристальєра, на північ від Турина, рятувальники виявили тіла двох альпіністів.

Окрім того, на лижних курортах Австрії, Німеччини та Італії попередили про високий ризик сходження лавини.

Нагадаємо, згідно із інформацією синоптиків, у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області сьогодні, 8 січня, збережеться значна небезпека сходження лавин (3 рівня).

Також РБК-Україна писало, що рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій знайшли двох туристів, що втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району.