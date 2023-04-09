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В Альпах на льодовику Армансетт зійшла лавина. Четверо людей загинули

Фото: в Альпах на льодовику Армансетт зійшла лавина (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 9 квітня, на льодовику Армансетт у Французьких Альпах трапилось сходження лавини. В результаті цього загинуло четверо людей, ще кілька осіб зазнали поранень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена.

За його словами, на місці трагедії працюють рятувальні служби.

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Швейцарських Альпах біля вершини гори Альфубель в районі Саас-Фе на південному заході кантону Валліс.

За даними місцевої поліції, там постраждали дев'ятеро лижників. Їх було доставлено гелікоптером до лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на високогір'ї Карпат очікується сніголавинна небезпека 9-10 квітня, тож українцям радять утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували дощі та грози, а в Карпатах попереджали про мороз.

РБК-Україна також повідомляло, що 6 квітня західні регіони засипало снігом, подекуди зупинився громадський транспорт.

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