В Альпах на леднике Армансетт сошла лавина. Четверо человек погибли

В воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт во Французских Альпах произошло сход лавины. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

По данным местной полиции, там пострадали девять лыжников. Они были доставлены вертолетом в больницу.

Швейцарских Альпах у вершины горы Альфубель в районе Саас-Фе на юго-западе кантона Валлис.

По его словам, на месте трагедии работают спасательные службы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на высокогорье Карпат ожидается снеголовичная опасность 9-10 апреля, поэтому украинцам советуют воздержаться от походов в горы.

Напомним, на сегодняшний день синоптики прогнозировали дожди и грозы, а в Карпатах предупреждали о морозе.

РБК-Украина также сообщало, что 6 апреля западные регионы засыпали снегом, где-то остановился общественный транспорт.

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