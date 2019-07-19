В Альпах при катастрофі літака загинули три людини

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Літак розбився вчора ввечері в горах недалеко від міста Лейташ

В горах Альпах недалеко від кордону з Німеччиною розбився невеликий літак, внаслідок чого загинули щонайменше три людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Літак розбився вчора ввечері в горах недалеко від міста Лейташ. Він врізався в скелю на висоті близько 2300 метрів. Влада стверджує, що літак повністю згорів після аварії, і було не відразу зрозуміло, де він був зареєстрований або куди прямував.

В результаті авіакатастрофи загинули три людини. Їх особи не встановлені.

Нагадаємо, у Німеччині недалеко від аеродрому в Гессені в комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого знаходилася російський підприємець Наталія Філєва. Повідомляється, що в результаті катастрофи загинули три людини, у тому числі і Філєва. Після падіння літак практично повністю згорів.

РБК-Україна писало, що літак Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines розбився 10 березня через кілька хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії. Всі 157 осіб на борту загинули. Пізніше експерти назвали причину катастрофи Boeing в Ефіопії. Зокрема, вони прийшли до висновку, що причиною стала помилка в роботі системи автоматичного коректування положення літака в повітрі.