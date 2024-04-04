Алонсо та ще два гонщики показали спеціальні шоломи на Гран-прі Японії

Трійка пілотів Формули-1 на чолі з Фернандо Алонсо підготували особливі головні убори перед четвертим етапом нинішнього сезону Королеви автоспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена.
Іспанський гонщик "Астон Мартіна" традиційно привіз новий шолом до Японії. Ветеран автоперегонів знову надихнувся японськими мотивами.
Алонсо обрав чорний колір базовою барвою шолома. Окремі елементи виконані червоним і білим. 14-й номер іспанця стилізований під ієрогліфи. Окрім того, дизайнери MDM Designs додали географічних елементів острівної держави – гори та хвилі.
Натомість творці нового шолома британського пілота "Макларена" Ландо Норріса, вочевидь, надихалися франшизою "Форсаж". Головний убір гонщика від співвітчизників wearegrip був натхненний автомобілями дріфт-змагань, які в Японії однаково асоціюються і з Токіо, і зі Сузукою.
Тим часом Юкі Цунода за кермом РБ матиме шолом у мультсеріальному стилі. Verdy створили спеціального персонажа з фірмовими листочками для японського пілота. Кидається у вічі й непересічний, схожий на славнозвісний Comic Sans, шрифт для всіх написів на екіпіруванні.
Гран-прі Японії відбудеться 5-7 квітня. Суботня кваліфікація розпочнеться о 9:00 за київським часом. Натомість старт гонки в неділю – о 8:00.
Фото: Шоломи Фернандо Алонсо (1-3), Ландо Норріса (4-6) та Юкі Цуноди (7-10) (twitter.com/mdm_designs; twitter.com/LandoNorris; twitter.com/yukitsunoda07)
До слова, раніше Liberty Media став власником MotoGP та інших серій мотоперегонів.
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