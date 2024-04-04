Алонсо и еще два гонщика показали специальные шлемы на Гран-при Японии

Испанский гонщик "Астон Мартина" традиционно привез новый шлем в Японию. Ветеран автогонок снова вдохновился японскими мотивами.

Алонсо выбрал черный цвет базовой краской шлема. Отдельные элементы исполнены красным и белым. 14-й номер испанца стилизован под иероглифы. Кроме того, дизайнеры MDM Designs добавили географические элементы островного государства – горы и волны.

Зато создатели нового шлема британского пилота "Макларена" Ландо Норриса, очевидно, вдохновлялись франшизой "Форсаж". Головной убор гонщика от соотечественников wearegrip был вдохновлен автомобилями дрифт-соревнований, которые в Японии одинаково ассоциируются и с Токио, и с Сузукой.

Тем временем Юки Цунода за рулем РБ получит шлем в мультсериальном стиле. Verdy создали специального персонажа с фирменными листочками для японского пилота. Бросается в глаза и незаурядный, похожий на знаменитый Comic Sans, шрифт для всех надписей на экипировке.

Гран-при Японии пройдет 5-7 апреля. Субботняя квалификация начнется в 9:00 по киевскому времени. Зато старт гонки в воскресенье – в 8:00.

Фото: Шлемы Фернандо Алонсо (1-3), Ландо Норриса (4-6) и Юки Цуноды (7-10) (twitter.com/mdm_designs; twitter.com/LandoNorris; twitter.com/yukitsunoda07)