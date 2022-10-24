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Алонсо позбавили очок на Гран-прі США після скарги суперника: що трапилося

Фото: Фернандо Алонсо втратив усі зароблені в Остіні очки (alpine-cars.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Протокол етапу Формули-1 в американському Техасі виявився неостаточним. Пілот "Альпін" Фернандо Алонсо отримав 30-секундний штраф після гонки та відкотився за межі залікової десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Дворазовий чемпіон світу провів видатну гонку в Остіні, але втратив усе в кабінетах після картатого прапора. Іспанець був покараний за фініш на пошкодженій і небезпечній машині.

У середині гонки Алонсо зіткнувся зі Строллом і з ушкодженим болідом зумів дістатися до боксів. Там механіки "Альпін" замінили йому переднє крило та повернули на трасу. Проте, у ветерана залишалися інші видимі пошкодження на кшталт дзеркала, що відірвалося під завісу гонки.

Алонсо зумів фінішувати на 7-й позиції, але звернув на себе увагу конкурентів. Стайня "Хаас", яку раніше кілька разів карали за збереження на трасі болідів із ушкодженнями, подала протест і досягла 30-секундного штрафу для іспанського пілота.

Як наслідок, Феттель, Магнуссен і Цунода отримали додаткові очки, а топ-10 замкнув інший пілот "Альпін" – Естебан Окон. Французька команда пообіцяла подати апеляцію на рішення ФІА, оскільки претензії суддів не були озвучені вчасно – під час гонки.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен здобув перемогу в Штатах із другої стартової позиції.

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Формула-1