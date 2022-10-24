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Алонсо лишили очков на Гран-при США после жалобы соперника: что случилось

Фото: Фернандо Алонсо потерял все заработанные в Остине очки (alpine-cars.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Протокол этапа Формулы-1 в американском Техасе оказался неокончательным. Пилот "Альпин" Фернандо Алонсо получил 30-секундный штраф после гонки и откатился за пределы зачетной десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Двукратный чемпион мира провел выдающуюся гонку в Остине, но потерял все в кабинетах после клетчатого флага. Испанец был наказан за финиш на поврежденной и опасной машине.

В середине гонки Алонсо столкнулся со Строллом и с поврежденным болидом сумел добраться до боксов. Там механики "Альпин" заменили ему переднее крыло и вернули на трассу. Тем не менее, у ветерана оставались другие видимые повреждения вроде оторвавшегося под занавес гонки зеркала.

Алонсо смог финишировать на 7-й позиции, но обратил на себя внимание соперников. Конюшня "Хаас", которую ранее несколько раз наказывали за сохранение на трассе болидов с повреждениями, подала протест и добилась 30-секундного штрафа для испанского пилота.

Как следствие, Феттель, Магнуссен и Цунода получили дополнительные очки, а топ-10 замкнул другой пилот "Альпин" – Эстебан Окон. Французская команда пообещала подать апелляцию на решение ФИА, поскольку претензии судей не были озвучены во время гонки.

Напомним, что нидерландец Ферстаппен одержал победу в Штатах со второй стартовой позиции.

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Формула-1