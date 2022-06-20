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Алонсо получил штраф и потерял позиции в протоколе Гран-при Канады

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Монреаль, Понедельник 20 июня 2022 12:35
Алонсо получил штраф и потерял позиции в протоколе Гран-при Канады Фото: Фернандо Алонсо откатился на 9-е место (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Судьи по завершении гонки на Автодроме имени Жиля Вильнева наложили штраф на пилота "Альпин" Фернандо Алонсо, финишировавшего на Гран-при Канады седьмым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Ветеран получил 5-секундный штраф и в обновленном финальном протоколе оказался на 9-й строчке. Испанец был наказан за частые смены траектории во время защиты позиции.

Алонсо нарушил правила на финальном отрезке гонки. После рестарта пилот слишком активно защищался от атак Валтери Боттаса из "Альфа Ромео". В частности, на предпоследнем круге испанский гонщик несколько раз сменил направление движения, чем заставил финна приподнять ногу с педали газа и потерять темп.

В результате штрафа Алонсо Боттас все же обошел ветерана. Финский пилот завершил гран-при на 7-м месте, Чжоу Гуаньюй поднялся на 8-е место, а испанец опустился на 9-ю позицию.

Алонсо начал Гран-при Канады вторым, но проиграл на старте Карлосу Сайнсу из "Феррари". Финишировать в призерах пилоту "Альпин" помешали проблемы с двигателем.

Напомним, что действующий чемпион Ферстаппен победил на Гран-при Канады, устояв под давлением Сайнса.

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