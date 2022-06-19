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Ферстаппен в борьбе с Сайнсом победил на Гран-при Канады

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Монреаль, Воскресенье 19 июня 2022 23:20
Ферстаппен в борьбе с Сайнсом победил на Гран-при Канады Фото: Макс Ферстаппен сумел сдержать Карлоса Сайнса (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Девятый этап сезона-2022 в Королевских автогонках завершился победой пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Действующий чемпион стартовал с поула и в большей части гран-при без проблем держался в лидерах. Интрига в борьбе за вторую позицию умерла почти сразу – Сайнс ("Феррари") уже на втором круге обошел ветерана Алонсо ("Альпин").

Оба претендента на победу воспользовались появлением автомобиля безопасности для пит-стопа с минимумом потери времени. Тем не менее, "Ред Булл" сумел еще раз доказать свое первенство в работе во время остановок. Задержка механиков "Феррари" вполне могла стоить Сайнсу победы.

Тем не менее, на финальном отрезке гонки испанец активно прессинговал Ферстаппена. Фактически на каждом круге Сайнс вплотную приближался к нидерландцу в зоне DRS, но каждый раз "Феррари" не хватало нескольких метров для опережения Ферстаппена.

В конце концов, чемпион мира сумел сдержать напор Сайнса и одержал уже шестую победу в сезоне-2022. Сайнс вынужден был довольствоваться вторым местом и дополнительным пунктом за лучший круг. Другие ведущие пилоты провели гонку по-разному – Хэмилтон финишировал третьим, Леклер стал 5-м, а Перес сошел после семи кругов из-за технических проблем.

Классификация Гран-при Канады-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Карлос Сайнс (+0.993)
  3. Льюис Хэмилтон (+7.006)


Благодаря победе в Монреале Ферстаппен увеличил актив до 175 очков. На втором месте остался Перес (129 баллов), а Леклер существенно сократил отрыв (126). В Кубке конструкторов наверху "Ред Булл" (304 пункта), опережающий "Феррари" (228) и "Мерседес" (188).

К слову, Мельбурн подписал новый 10-летний контракт на проведение гран-при Формулы-1.

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