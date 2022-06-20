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Алонсо отримав штраф і втратив позиції в протоколі Гран-прі Канади

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Монреаль, Понеділок 20 червня 2022 12:35
Алонсо отримав штраф і втратив позиції в протоколі Гран-прі Канади Фото: Фернандо Алонсо відкотився на 9-те місце (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Судді після завершення гонки на Автодромі імені Жиля Вільньова наклали штраф на пілота "Альпін" Фернандо Алонсо, який фінішував на Гран-прі Канади сьомим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Ветеран отримав 5-секундний штраф і в оновленому фінальному протоколі опинився на 9-й сходинці. Іспанець був покараний за часті зміни траєкторії при обороні позиції.

Алонсо порушив правила на фінальному відрізку гонки. Після рестарту пілот занадто активно захищався від атак Валтері Боттаса з "Альфа Ромео". Зокрема, на передостанньому колі іспанський гонщик кілька разів змінив напрямок руху, чим змусив фіна підняти ногу з педалі газу та втратити темп.

Внаслідок штрафу Алонсо Боттас таки обійшов ветерана. Фінський пілот завершив гран-прі на 7-му місці, Чжоу Гуаньюй піднявся на 8-му сходинку, а іспанець опустився на 9-ту позицію.

Алонсо розпочав Гран-прі Канади другим, але програв на старті Карлосу Сайнсу з "Феррарі". Фінішувати в призерах пілоту "Альпін" завадили проблеми з двигуном.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Ферстаппен переміг на Гран-прі Канади, встоявши під натиском Сайнса.

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