Алонсо обрав несподіваний варіант продовження кар'єри

42-річний іспанець вирішив продовжити виступи в британській стайні. Інтерес до ветерана впродовж останнього часу приписували "Мерседесу" та навіть "Ред Буллу".

Алонсо залишив підпис під багаторічною угодою з "Астон Мартіном". Терміни договору наразі залишаються невідомими. Утім, експерти припускають, що наддосвідчений пілот виступатиме за стайню в сезоні-2026 – першому з оновленим регламентом і двигунами "Хонда" для команди.

"Астон Мартін" після підписання контракту з Алонсо випустив офіційний прес-реліз. Повідомлення команди виявилося лаконічним і складається з однієї фрази іспанця – "Я тут, щоб залишитися". На офіційному сайті стайня додала, що цитата ветерана стала відповіддю на всі спекуляції щодо майбутнього.

Алонсо приєднався до "Астон Мартіна" перед минулим сезоном. За рік він набрав 206 очок (4-те місце), 8 разів піднявся на подіум, показав одне найшвидше коло та забезпечив британській стайні 5-ту позицію у Кубку конструкторів. У сезоні-2024 іспанець здобув 24 пункти за чотири гран-прі.

Фото: Прес-реліз "Астон Мартіна" про новий контракт Фернандо Алонсо (twitter.com/AstonMartinF1)