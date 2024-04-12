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Алонсо выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры

Сильверстон, Пятница 12 апреля 2024 11:11
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Алонсо выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры Фото: Фернандо Алонсо проводит второй сезон за британцев (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо подписал новый контракт с конюшней Формулы-1 "Астон Мартин".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт команды.

42-летний испанец решил продолжить выступления в британской конюшне. Интерес к ветерану в последнее время приписывали "Мерседесу" и даже "Ред Буллу".

Алонсо оставил подпись под многолетним соглашением с "Астон Мартином". Сроки договора пока остаются неизвестными. Впрочем, эксперты предполагают, что сверхопытный пилот будет выступать за конюшню в сезоне-2026 – первом с обновленным регламентом и двигателями "Хонда" для команды.

"Астон Мартин" после заключения контракта с Алонсо выпустил официальный пресс-релиз. Сообщение команды оказалось лаконичным и состоит из одной фразы испанца – "Я здесь, чтобы остаться". На официальном сайте конюшня добавила, что цитата ветерана стала ответом на все спекуляции по поводу будущего.

Алонсо присоединился к "Астон Мартину" перед прошлым сезоном. За год он набрал 206 очков (4-е место), 8 раз поднялся на подиум, показал один самый быстрый круг и обеспечил британской конюшне 5-ю позицию в Кубке конструкторов. В сезоне-2024 испанец завоевал 24 пункта в четырех гран-при.

Алонсо выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры

Фото: Пресс-релиз "Астон Мартина" о новом контракте Фернандо Алонсо (twitter.com/AstonMartinF1)

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал на Гран-при Японии с дублем "Ред Булла".

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Aston Martin Формула-1
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