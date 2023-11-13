Алмази й не тільки. Боррель розкрив подробиці 12 пакету санкцій ЄС проти Росії

Боррель заявив, що Європейський союз завершує підготовку 12-го пакета санкцій проти Росії. За його словами, новий пакет включатиме персональні санкції, економічні та секторальні обмеження.

"Я сподіваюся, що зможу представити мою пропозицію щодо цього пакету Раді ЄС спільно з пропозицією Єврокомісії про регулювання, необхідне для виконання цих санкцій. Він включить нові списки персональних обмежень, нові експортні обмеження, включно з алмазами, дії щодо зміцнення стелі цін на нафту, щоб обмежувати доходи Росії, боротьбу з обходом санкцій", - сказав глава дипломатії ЄС.

Санкції Євросоюзу проти Росії

Нагадаємо, Європейський союз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася на територію України.

Зокрема, обмеження передбачали заборону експорту до РФ товарів, які можна використовуватиме виробництва зброї. Також у списки санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідальні за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Ми повідомляли, що до 12-го пакету санкцій Євросоюзу, ймовірно, увійде заборона на імпорт російських алмазів. За даними Bloomberg, пакет вдарить з торгівлі з країною-агресором приблизно на 5 млрд євро.

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