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Алмазы и не только. Боррель раскрыл подробности 12 пакета санкций ЕС против России

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в частности в отношении алмазов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

Боррель заявил, что Европейский союз завершает подготовку 12-го пакета санкций против России. По его словам, новый пакет будет включать в себя персональные санкции, экономические и секторальные ограничения.

"Я надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для выполнения этих санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций", – сказал глава дипломатии ЕС.

Санкции Евросоюза против России

Напомним, Европейский союз уже ввел 11 пакетов санкций против России после того, как она вторглась на территорию Украины.

В частности, ограничения предусматривали запрещение экспорта в РФ товаров, которые можно использовать для производства оружия. Также в списки санкций внесли физические и юридические лица, ответственные за вторжение в Украину и помогающие продолжать войну.

Мы сообщали, что в 12-й пакет санкций Евросоюза, вероятно, войдет запрет на импорт российских алмазов. По данным Bloomberg, пакет ударит по торговле со страной-агрессором примерно на 5 млрд евро.

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