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В Алматы продолжается зачистка: слышны выстрелы и взрывы, митингующие штурмуют телевышку

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Алматы, Четверг 06 января 2022 15:23
В Алматы продолжается зачистка: слышны выстрелы и взрывы, митингующие штурмуют телевышку Фото: силовики продолжают зачистку в Алматы (фото t.me nexta_live)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Алматы силовики начали зачистку от протестующих площади Республики. В то же время есть информация о том, что митингующие штурмуют телебашню Кок-Тобе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda и NUR.KZ.

Как сообщают очевидцы, с площади Республики в Алматы раздаются выстрелы. Однако сейчас в городе сильный туман, поэтому плохо видно, что на самом деле происходит на площади.

Кроме того, поступает пока неподтвержденная информация о том, что протестующие пошли штурмом на городскую телевышку. Оттуда также раздаются выстрелы и слышны взрывы.

Корреспондент российского агентства "Sputnik Казахстан" рассказал, что со стороны площади Республики бегут группы людей, некоторые из них ранены.

В Алматы продолжается зачистка: слышны выстрелы и взрывы, митингующие штурмуют телевышку

Напомним, вчера в Алматы на фоне массовых протестов началась антитеррористическая операция.

Как писало РБК-Украина, силовики в Алматы применили летальное оружие против протестующих.

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