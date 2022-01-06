В Алматы продолжается зачистка: слышны выстрелы и взрывы, митингующие штурмуют телевышку
В Алматы силовики начали зачистку от протестующих площади Республики. В то же время есть информация о том, что митингующие штурмуют телебашню Кок-Тобе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda и NUR.KZ.
Как сообщают очевидцы, с площади Республики в Алматы раздаются выстрелы. Однако сейчас в городе сильный туман, поэтому плохо видно, что на самом деле происходит на площади.
Кроме того, поступает пока неподтвержденная информация о том, что протестующие пошли штурмом на городскую телевышку. Оттуда также раздаются выстрелы и слышны взрывы.
Корреспондент российского агентства "Sputnik Казахстан" рассказал, что со стороны площади Республики бегут группы людей, некоторые из них ранены.
Напомним, вчера в Алматы на фоне массовых протестов началась антитеррористическая операция.
Как писало РБК-Украина, силовики в Алматы применили летальное оружие против протестующих.