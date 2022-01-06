Масштабная операция по "зачистке" началась в Алматы

Масштабная операция по "зачистке" от мародеров началась в Алматы в четверг утром, 6 января. Между военными и вооруженными людьми началась интенсивная перестрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Мир 24" в Telegram .

Звуки стрельбы слышны на площади перед мэрией в Алматы.

"В Алматы началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров", - сообщил телеканал.

Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков.