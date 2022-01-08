В Алматы продлили комендантский час. Жителей просят не подходить к окнам

Комендантский час в Алматинской области продлили с 20 вечера до 7 утра. Жителей просят для своей же безопасности не подходить близко к окнам, так как проводится антитеррористическая операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Казахстан.
"Комендантский час в Алматинской области теперь действует с 20 вечера до 7 утра. Власти призывают сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости", - пишет издание.
При этом уточняется, что на выезде и въезде в Талдыкорган установлены блокпосты. Водители должны иметь при себе удостоверения личности и документы на авто. К машинам без номеров будут применять самые жесткие меры.
Стоит также отметить, что по всем центральным каналам людей призывают не подходить близко к окнам, так как продолжается антитеррористическая операция и это может быть небезопасно.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур на 10 января по жертвам столкновений в ходе протестов и массовых беспорядков. На сегодня известно о 40 погибших.
Отметим, протесты в Казахстане продолжаются с начала января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвили политические требования, в дальнейшем начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.