В Алмати продовжили комендантську годину. Жителів просять не підходити до вікон

Комендантську годину в Алматинській області продовжили з 20 вечора до 7 ранку. Жителів просять для своєї ж безпеки не підходити близько до вікон, так як проводиться антитерористична операція.

"Комендантська година в Алматинській області тепер діє з 20 вечора до 7 ранку. Влада закликає зберігати спокій і не залишати будинки без необхідності", - пише видання.



При цьому уточнюється, що на виїзді і в'їзді в Талдикорган встановлені блокпости. Водії повинні мати при собі посвідчення особи та документи на авто. До машин без номерів будуть застосовувати найжорсткіші заходи.

Варто також відзначити, що по всіх центральних каналах людей закликають не підходити близько до вікон, так як триває антитерористична операція і це може бути небезпечно.