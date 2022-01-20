В Алматы нашли захоронения участников демонстраций
Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек подтвердила информацию об обнаружении захоронений участников акций протестов.
Точное местоположение захоронений не называют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.
"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", - сказала Салтанат Азирбек.
Точное местоположение захоронений в полиции не назвали.
Отмечается, что остальные детали расследования разглашению не подлежат.
При этом комендант Алматы Канат Таймерденов рассказал, что во время беспорядков было совершено около семи нападений на морг. 41 тело было похищено неизвестными.
Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.
Напомним, в Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями было задержано в качестве подозреваемых 780 человек.