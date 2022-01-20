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В Алмати знайшли поховання учасників демонстрацій

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Казахстан, Четвер 20 січня 2022 16:53
В Алмати знайшли поховання учасників демонстрацій Фото: протести в Казахстані (t.me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

Офіційний представник Департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек підтвердила інформацію про виявлення поховань учасників акцій протестів. Точне місце розташування поховань не називають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.

"Так, підтверджую інформацію. Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників заворушень", - сказала Салтанат Азірбек.

Точне місце розташування поховань у поліції не назвали.

Зазначається, що інші деталі розслідування розголошенню не підлягають.

При цьому комендант Алмати Канат Таймерденов розповів, що під час заворушень було скоєно близько семи нападів на морг. 41 тіло було викрадено невідомими.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

Нагадаємо, в Казахстані після масових демонстрацій на початку січні 2022 року по тяжких і особливо тяжких злочинах розпочато 695 досудових розслідувань. Правоохоронцями було затримано в якості підозрюваних 780 осіб.

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