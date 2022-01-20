В Алмати знайшли поховання учасників демонстрацій

Офіційний представник Департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек підтвердила інформацію про виявлення поховань учасників акцій протестів. Точне місце розташування поховань не називають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.

"Так, підтверджую інформацію. Таємні поховання проводилися для того, щоб ускладнити ідентифікацію учасників заворушень", - сказала Салтанат Азірбек. Точне місце розташування поховань у поліції не назвали. Зазначається, що інші деталі розслідування розголошенню не підлягають. При цьому комендант Алмати Канат Таймерденов розповів, що під час заворушень було скоєно близько семи нападів на морг. 41 тіло було викрадено невідомими.