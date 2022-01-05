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В Алматы начинается "масштабная зачистка". Горожан просят уйти с улиц

Автор: Дмитрий Левицкий

Казахские силовики готовятся провести "масштабную зачистку" Алматы от протестующих. Горожан при помощи громкоговорителей предупреждают об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахский новостной портал KazTag.

Как стало известно порталу KazTag, утром 6 января в Алматы начнется "масштабная зачистка" от "мародеров" и зачинщиков беспорядков.

По состоянию на сейчас силовики приступают к активной фазе. Местных жителей предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц.

Напомним, ранее комендатура Алматы объявила о начале антитеррористической операции в городе.

Силовики зачистили от протестующих аэропорт Алматы, однако двое военных погибли.

Кроме того, в сети появилось видео из разгромленного аэропорта Алматы.

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