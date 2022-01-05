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В Алмати починається "масштабна зачистка". Городян просять піти з вулиць

Автор: Дмитро Левицький

Казахські силовики готуються провести "масштабну зачистку" Алмати від протестувальників. Городян за допомогою гучномовців попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахський новинний портал KazTag.

Як стало відомо порталу KazTag, вранці 6 січня в Алмати почнеться "масштабна зачистка" від "мародерів" і призвідників заворушень.

Станом на зараз силовики приступають до активної фази. Місцевих жителів попередили через гучномовці про евакуацію з вулиць.

Нагадаємо, раніше комендатура Алмати оголосила про початок антитерористичної операції в місті.

Силовики зачистили від протестувальників аеропорт Алмати, однак двоє військових загинули.

Крім того, у мережі з'явилося відео з розгромленого аеропорту Алмати.

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