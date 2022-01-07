В Алматы больше 3000 "преступников" задержаны, 26 ликвидированы, - МВД Казахстана

В МВД Казахстана заявили, что в Алматы продолжается спецоперация по зачистке мегаполиса от "бандитских формирований".

"Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль", - утверждают в ведомстве.

Со стороны протестующих более 3000 человек были задержаны, 26 - убиты, а 18 человек получили ранения.

"Всего задержаны больше трех тысяч преступников. Ликвидированы - 26, еще 18 вооруженных террористов ранены", - цитирует телеканал МВД.

Также сообщается о ситуации со стороны силовиков.

"Ведомство сообщает о 18 жертвах. Ещё 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали", - говорится в сообщении.