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В Алматы больше 3000 "преступников" задержаны, 26 ликвидированы, - МВД Казахстана

Автор: Наталья Скороход

Министерство внутренних дел Казахстана впервые опубликовало данные о жертвах со стороны протестующих. Также стало известно, сколько участников протестов в Алматы получили ранения и были арестованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственный канал "Хабар 24".

В МВД Казахстана заявили, что в Алматы продолжается спецоперация по зачистке мегаполиса от "бандитских формирований".

"Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции по республике взяты под контроль", - утверждают в ведомстве.

Со стороны протестующих более 3000 человек были задержаны, 26 - убиты, а 18 человек получили ранения.

"Всего задержаны больше трех тысяч преступников. Ликвидированы - 26, еще 18 вооруженных террористов ранены", - цитирует телеканал МВД.

Также сообщается о ситуации со стороны силовиков.

"Ведомство сообщает о 18 жертвах. Ещё 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Алматы не хватает мест в больницах в результате протестов. Силовики открывали огонь по протестующим.

Ранее сообщалось, что участникам протестов в Казахстане грозит пожизненное заключение и лишение гражданства. Об этом заявили в прокуратуре.

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Казахстан