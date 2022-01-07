В Алмати більше 3000 "злочинців" затримані, 26 ліквідовані, - МВС Казахстану

Міністерство внутрішніх справ Казахстану вперше опублікувало дані про жертви з боку протестувальників. Також стало відомо, скільки учасників протестів в Алмати отримали поранення і були заарештовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний канал "Хабар 24".
У МВС Казахстану заявили, що в Алмати триває спецоперація по зачистці мегаполісу від "бандитських формувань".
"Всі будівлі міських і районних відділень, а також відділень поліції по республіці взяті під контроль", - стверджують у відомстві.
З боку протестувальників понад 3000 осіб були затримані, 26 - вбиті, а 18 осіб отримали поранення.
"Всього затримано більше трьох тисяч злочинців. Ліквідовано - 26, ще 18 озброєних терористів поранено", - цитує телеканал МВС.
Також повідомляється про ситуацію з боку силовиків.
"Відомство повідомляє про 18 жертв. Ще 748 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії постраждали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Алмати не вистачає місць у лікарнях в результаті протестів. Силовики відкривали вогонь по протестувальниках.
Раніше повідомлялося, що учасникам протестів у Казахстані загрожує довічне ув'язнення і позбавлення громадянства. Про це заявили в прокуратурі.