АЛЛО надає партію з 54 тисяч захисних масок Товариству Червоного Хреста у Дніпрі

Національний маркетплейс АЛЛО передав 54 000 захисних медичних масок та респіраторів на суму майже 700 тисяч гривень Дніпропетровській обласній організації Товариства Червоного Хреста України, осередку найстарішої гуманітарної організації в країні. Компанія передала захисні маски спеціально для безпечної роботи працівників та волонтерів товариства, які наразі опікуються внутрішньо переміщеними українцями, надають гуманітарну та соціальну допомогу всім, хто цього потребує, по всій території Дніпропетровської області: у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі та інших населених пунктах.

Респіратори, двошарові і тришарові медичні захисні маски, а також текстильні маски захистять працівників, волонтерів, а також опікунів та відвідувачів товариства від респіраторних інфекцій та коронавірусної хвороби СOVID-19, адже восени рівень захворюваності зростає, і в Дніпропетровській області прогнозують пік захворюваності на коронавірус саме на жовтень. Представники Червоного Хреста працюють з дітьми, молоддю та людьми поважного віку, тож така допомога є вчасною.

«Наразі вся увага українців сконцентрована на агресії росії, але не варто забувати й про пандемію СOVID-19, яка нікуди не поділася. Організації, що допомагають значній кількості людей, знаходяться в особливій зоні ризику. Ми надали захисні маски, адже зараз важливо залишатися здоровими всім працівникам та волонтерам Дніпровського осередку Товариства Червоного Хреста, щоб й надалі надавати допомогу українцям, які цього так потребують. АЛЛО не залишається осторонь, а шукає різні шляхи надання допомоги тим, хто сам ніколи не відмовляє у допомозі», – підкреслила Тетяна Ципкіна, керівниця відділу спорт та туризм маркетплейсу allo.ua.

Маркетплейс АЛЛО допомагає Дніпропетровській обласній організації Товариства Червоного Хреста України впродовж п'яти років. Передача захисних масок – наймасштабніша благодійна допомога від АЛЛО для організації, до цього компанія передавала дитячі речі, які зібрали співробітники АЛЛО, планшет та 40 клавіатур для роботи, а також фірмові футболки та кофти.

Цього року АЛЛО вже передала 1,3 млн гривень на допомогу онкохворим дітям за результатами новорічної акції «Лапка до лапки рятує життя», а також в рамках благодійного радіомарафону; ще 5 млн гривень компанія виділила на допомогу дітям, що постраждали від війни. АЛЛО оперативно реагує на запити від військових та волонтерів та продовжує благодійну діяльність.