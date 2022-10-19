АЛЛО передает партию из 54 тысяч защитных масок Обществу Красного Креста в Днепре

Национальный маркетплейс АЛЛО передал 54 000 защитных медицинских масок и респираторов на сумму почти 700 тысяч гривен Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста Украины, центру старейшей гуманитарной организации в стране. Компания передала защитные маски специально для безопасной работы работников и волонтеров общества, которые заботятся о внутренне перемещенных украинцах, оказывают гуманитарную и социальную помощь всем, кто в этом нуждается, по всей территории Днепропетровской области: в Днепре, Кривом Роге, Никополе и других населенных пунктах.

Респираторы, двухслойные и трехслойные медицинские защитные маски, а также текстильные маски защитят работников, волонтеров, опекунов и посетителей Общества от респираторных инфекций и коронавирусной болезни СOVID-19, поскольку уровень заболеваемости растет осенью, и в Днепропетровской области прогнозируют пик заболеваемости в октябре. Представители Красного Креста работают с детьми, молодежью и людьми почтенного возраста, поэтому такая помощь своевременна.

«Сейчас все внимание украинцев сконцентрировано на агрессии россии, но не стоит забывать и о никуда не девшейся пандемии СOVID-19. Организации, помогающие большому количеству людей, находятся в особой зоне риска. Мы предоставили защитные маски, поскольку сейчас важно оставаться здоровыми всем работникам и волонтерам Общества Красного Креста в Днепре, чтобы и дальше оказывать помощь украинцам, которые в этом так нуждаются. АЛЛО не остается в стороне, а ищет разные пути оказания помощи тем, кто сам никогда не отказывает в помощи», – подчеркнула Татьяна Цыпкина, руководительница отдела спорта и туризма маркетплейса allo.ua.

Маркетплейс АЛЛО помогает Днепропетровской областной организации Общества Красного Креста уже 5 лет. Передача защитных масок – самая масштабная благотворительная помощь от АЛЛО для организации, ранее компания передавала детские вещи, которые собрали сотрудники АЛЛО, планшет и 40 клавиатур для работы, а также фирменные футболки и кофты.

В этом году АЛЛО уже передала 1,3 млн гривен в помощь онкобольным детям по результатам новогодней акции «Лапка к лапке спасает жизнь», а также в рамках благотворительного радиомарафона; еще 5 млн гривен компания выделила в помощь детям, пострадавшим от войны. АЛЛО оперативно реагирует на запросы от военных и волонтеров и продолжает благотворительную деятельность.