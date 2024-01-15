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Алкоголь и сигареты подорожали в Украине: как изменились цены за 2023 год

Украина, Понедельник 15 января 2024 15:55
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Алкоголь и сигареты подорожали в Украине: как изменились цены за 2023 год Фото: алкоголь и сигареты дорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты в 2023 году. Однако подорожание было не таким значительным, как в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства в декабре 2023 года:

  • водка подорожала на 1,1% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 14,1% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 11,4% до 31,8 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку.

Алкоголь и сигареты подорожали в Украине: как изменились цены за 2023 год

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

Общая инфляция в Украине в 2022 году составила 26,6%. По данным Госстата, в 2022 году:

  • водка подорожала на 24,2% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 36,5% до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 48,6% до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.

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