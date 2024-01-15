Алкоголь и сигареты подорожали в Украине: как изменились цены за 2023 год

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты в 2023 году. Однако подорожание было не таким значительным, как в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата .

По данным статистического ведомства в декабре 2023 года:

водка подорожала на 1,1% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 14,1% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 11,4% до 31,8 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

Общая инфляция в Украине в 2022 году составила 26,6%. По данным Госстата, в 2022 году: