Алькарас виграв турнір у Пекіні, втретє в сезоні здолавши Зіннера

Справжня битва титанів відбулася у фіналі турніру категорії ATP 500, що завершився в столиці Китаю. Третя ракетка світу з камбеком переграв лідера рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

China Open, фінал, чоловіки

Зіннер – Алькарас – 1:2 (7:6, 4:6, 6:7)

Алькарас, взявши подачу суперника, лідирував у першій партії, але не зміг реалізувати цю перевагу. Спочатку він віддав супернику свою подачу в десятому геймі. А потім не реалізував два сетболи на тай-брейку, де лідирував – 6:4.

У другій партії Алькарас знову вів у рахунку – 4:2, проте Зіннер зумів повернути брейк і вирівняв становище – 4:4. Втім останнє слово цього разу було за іспанцем: він зібрався і завершив два наступні гейми на свою користь.

Кульмінацією непримиримої боротьби став вирішальний третій сет. Алькарас знову лідирував, а Зіннер – успішно наздоганяв. Зрештою, справа вдруге у матчі дійшла на до тай-брейку. Після першої зміни сторін на табло була рівновага – 3:3. Але потім на одному диханні Алькарас таки забрав перемогу.

Поєдинок тривав 3 години 21 хвилину і став найдовшим в історії турніру в Пекіні. Крім того, це був другий найтриваліший фінальний поєдинок у сезоні, після фіналу Артур Фіс – Александер Звєрєв у Гамбурзі, який француз виграв за 3 години 33 хвилини.

Зіннеру не вдалося захистити титул чемпіона China Open, здобутого в 2023 році. Суперники по фіналу-2024 зіграли один з одним втретє цього року, і втретє перемогу здобув Алькарас. Загальний рахунок їхнього протистояння тепер – 7:4 на користь іспанського тенісиста.

21-річний Алькарас 21-й раз зіграв у фіналі турніру АТР і завоював свій 16-й титул. Цього сезону іспанець провів п'ятий фінальний поєдинок і виграв четвертий титул. Єдиної поразки у фіналах Алькарас зазнав від Новака Джоковіча на Олімпіаді в Парижі.