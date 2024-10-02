Алькарас выиграл турнир в Пекине, третий раз в сезоне одолев Зиннера

China Open, финал, мужчины

Зиннер – Алькарас – 1:2 (7:6, 4:6, 6:7)

Алькарас, взяв подачу соперника, лидировал в первой партии, но не смог реализовать это преимущество. Сначала он отдал сопернику свою подачу в десятом гейме. А потом не реализовал два сетбола на тай-брейке, где лидировал – 6:4.

Во второй партии Алькарас снова вел в счете – 4:2, однако Зиннер сумел вернуть брейк и выровнял положение – 4:4. Впрочем, последнее слово на этот раз было за испанцем: он собрался и завершил два следующих гейма в свою пользу.

Кульминацией непримиримой борьбы стал решающий третий сет. Алькарас снова лидировал, а Зиннер – успешно догонял. В конце концов, дело во второй раз в матче дошло до тай-брейка. После первой смены сторон на табло было равновесие – 3:3. Но потом на одном дыхании Алькарас таки одержал победу.

Поединок длился 3 часа 21 минуту и стал самым длинным в истории турнира в Пекине. Кроме того, это был второй самый продолжительный финальный поединок в сезоне, после финала Артур Фис – Александер Зверев в Гамбурге, где француз выиграл за 3 часа 33 минуты.

Зиннеру не удалось защитить титул чемпиона China Open, добытого в 2023 году. Соперники по финалу-2024 сыграли друг с другом в третий раз в этом году, и в третий раз победил Алькарас. Общий счет их противостояния теперь – 7:4 в пользу испанского теннисиста.

21-летний Алькарас в 21-й раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой 16-й титул. В этом сезоне испанец провел пятый финальный поединок и выиграл четвёртый титул. Единственное поражение в финалах Алькарас потерпел от Новака Джоковича на Олимпиаде в Париже.