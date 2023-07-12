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Алькарас пробився у півфінал Вімблдона, росіянин із топ-3 виграв тригодинний трилер

Фото: Даніїл Медвєдєв і Крістофер Юбенкс зіграли всі п'ять сетів (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Іспанець Карлос Алькарас і російський тенісист Даніїл Медвєдєв вийшли в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Вімблдон-2023, чоловіки, 1/4 фіналу

Медвєдєв – Юбенкс – 3:2 (6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1)

Алькарас – Руне – 3:0 (7:6, 6:4, 6:4)

Росіянин зустрівся з головною сенсацією турніру – Юбенксом зі США. У першому сеті Медвєдєву вистачило одного брейка з безпомилковою грою на власній подачі, щоб повести в рахунку. Проте, у другій партії американець відігрався завдяки двом узятим на подачах нейтрального тенісиста пунктам.

Далі більше. У дебюті третього сету Юбенкс оформив брейк і потім не надав росіянину жодного шансу, щоб відігратися. Вирівняти гру Медвєдєв зумів у четвертій партії. Суперники йшли поруч до останнього, тож довелося з'ясувати взаємини на тай-брейку. Сильнішим виявився рейтинговіший тенісист.

Прикра поразка в скороченій партії підкосила впевненість американця. У вирішальному сеті гра Юбенкса геть розладналася. Він програв чотири гейми поспіль зі старту та спромігся лише розмочити рахунок. Здався ж несіяний тенісист усього за 31 хвилину.

Натомість іспанець витратив мінімальні три сети на подолання опору данця Руне. Перший сет виявився найконкурентнішим. Суперники зосередилися на власних подачах і майже за годину вийшли на тай-брейк. Там Алькарас холоднокровно дотиснув опонента.

У другій партії перша ракетка світу швидше дотиснув Руне. Цього разу іспанцю допоміг брейк у дев'ятому геймі. Отримавши перевагу, Алькарас тут же з другої спроби реалізував сет-пойнт. А в третій партії піренеєць домігся свого на подачі данця вже в п'ятому геймі. Довести матч до перемоги опісля було легшим завданням.

Отже, в другому півфіналі Медвєдєв протистоятиме Алькарасу. Матч відбудеться 14 липня. В іншому поєдинку 1/2 фіналу італієць Зіннер гратиме проти серба Джоковіча.

До слова, українка Людмила Кіченок вийшла у фінал Вімблдона-2023 у змішаному розряді.

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