Алькарас пробился в полуфинал Уимблдона, россиянин из топ-3 выиграл трехчасовой триллер.

Уимблдон-2023, мужчины, 1/4 финала

Медведев – Юбенкс – 3:2 (6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1)

Алькарас – Руне – 3:0 (7:6, 6:4, 6:4)

Россиянин встретился с главной сенсацией турнира – Юбенксом из США. В первом сете Медведеву хватило одного брейка с безошибочной игрой на собственной подаче, чтобы повести в счете. Однако во второй партии американец отыгрался благодаря двум взятым на подачах нейтрального теннисиста пунктам.

Дальше больше. В дебюте третьего сета Юбенкс оформил брейк и потом не предоставил россиянину ни единого шанса отыграться. Выровнять игру Медведев сумел в четвертой партии. Соперники шли рядом до последнего, так что пришлось выяснить взаимоотношения на тай-брейке. Сильнее оказался более рейтинговый теннисист.

Досадное поражение в укороченной партии подкосило уверенность американца. В решающем сете игра Юбенкса совсем разладилась. Он проиграл четыре гейма подряд со старта и смог лишь размочить счет. Сдался же несеянный теннисист всего за 31 минуту.

В свою очередь испанец потратил минимальные три сета на слом сопротивления датчанина Руне. Первый сет оказался самым конкурентным. Соперники сосредоточились на собственных подачах и почти через час вышли на тай-брейк. Там Алькарас хладнокровно дожал оппонента.

Во второй партии первая ракетка мира быстрее дожал Руне. В этот раз испанцу помог брейк в девятом гейме. Получив преимущество, Алькарас тут же со второй попытки реализовал сет-пойнт. А в третьей партии пиренеец добился своего на подаче датчанина уже в пятом гейме. Довести матч до победы после такого было более легкой задачей.

Итак, во втором полуфинале Медведев будет противостоять Алькарасу. Матч состоится 14 июля. В другом поединке 1/2 финала итальянец Зиннер сыграет против серба Джоковича.