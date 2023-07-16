Алькарас переграв Джоковіча у фіналі та завершив домінування серба на Вімблдоні

Вімблдон-2023, чоловіки, фінал

Алькарас – Джоковіч – 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4)

У першому сеті балканець був поза конкуренцією. Джоковіч виграв п'ять геймів поспіль зі старту (два брейки) та дозволив іспанцю лише розмочити рахунок. Вирішальний сьомий гейм досвідчений серб узагалі виграв "під нуль" і закрив партію за 35 хвилин.

Другий сет натомість був геть іншим. Алькарас почав грати на рівних із Джоковічем, тож після обміну брейками в дебюті партії опоненти дійшли до тай-брейку. Спершу все складалося на користь сербського тенісиста. Він із міні-брейком повів 3:0, але згодом розгубив свою перевагу. Пішла гра нервів, у якій сильнішим виявився іспанець (8:6).

Швидко окреслив намір перемогти Алькарас і в третьому сеті. З брейком піренеєць повів 3:1 і в доброму гуморі підійшов до, як виявилося, ключового гейму. На подачі Джоковіча рахунок 13 (!) разів був рівним. Та зі сьомої спроби перша ракетка світу таки дотиснув 36-річного серба та відкрив шлях до перемоги в партії.

Був свій важливий гейм і в середині четвертого сету. Цього разу претенденти на титул підійшли до нього за рівного рахунку (2:2). Алькарас на власній подачі відіграв два брейки досвідченішого суперника, а от третій не зміг. Джоковіч отримав перевагу, який зумів перетворити у перемогу в партії.

Але п'ятий сет знову краще розпочав іспанець. Алькарас із брейком доволі швидко повів 3:1 і продовжив грати з позиції сили. Він потужно грав на власних подачах і максимально чинив опір, коли подавав сербський тенісист. Цей підхід виявився переможним – за 45+ хвилин партії піренеєць уже подавав на матч і виграв вирішальне очко.

Тріумф на Вімблдоні став для Алькараса другою перемогою на турнірах серії "Гренд Слем" у кар'єрі. Торік він сенсаційно тріумфував на US Open. Окрім того, іспанський тенісист зберіг статус першої ракетки світу та завершив переможну серію Джоковіча на британському турнірі. Той вигравав мейджор чотири рази поспіль (2018, 2019, 2021, 2022).