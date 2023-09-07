Алькарас і Джоковіч у новій класиці: відомі півфінальні пари US Open-2023

Цьогорічний Відкритий чемпіонат США з тенісу вийшов на фінішну пряму. До четвірки найкращих тенісистів мейджора пробилися і головні фаворити – Карлос Алькарас і Новак Джоковіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Молодий іспанець і досвідчений серб торують шлях до очного фіналу змагань. До вирішального матчу US Open обом залишився один крок.
8 вересня ввечері Алькарас на Стадіона Артура Еша позмагається за путівку до фіналу Відкритого чемпіонату США з нейтральним росіянином Даніїлом Медвєдєвим. Старт зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Іспанський тенісист переважає уродженця РФ в особистих зустрічах (2:1).
Натомість Джоковіч зустрінеться з господарем кортів Беном Шелтоном. Американець із п'ятого десятка рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) сенсаційно вперше дістався до стадії 1/2 фіналу на мейджорах. 36-річний серб проти майже вдвічі молодшого Шелтона ще не грав.
Джоковіч і Алькарас прагнуть повторити фінал Вімблдонського турніру-2023. На трав'яному мейджорі у битві двох найсильніших тенісистів планети переміг піренеєць (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Незалежно від підсумкових результатів US Open сербський тенісист обійде молодого іспанця в класифікації ATP.
Пари 1/2 фіналу US Open-2023:
До слова, раніше Світоліна поступилася американці Пегулі в 3-му раунді Відкритого чемпіонату США.
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