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Алькарас і Джоковіч у новій класиці: відомі півфінальні пари US Open-2023

Фото: Карлос Алькарас – чинний переможець US Open (usopen.org)
Автор: Антон Федорців

Цьогорічний Відкритий чемпіонат США з тенісу вийшов на фінішну пряму. До четвірки найкращих тенісистів мейджора пробилися і головні фаворити – Карлос Алькарас і Новак Джоковіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Молодий іспанець і досвідчений серб торують шлях до очного фіналу змагань. До вирішального матчу US Open обом залишився один крок.

8 вересня ввечері Алькарас на Стадіона Артура Еша позмагається за путівку до фіналу Відкритого чемпіонату США з нейтральним росіянином Даніїлом Медвєдєвим. Старт зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Іспанський тенісист переважає уродженця РФ в особистих зустрічах (2:1).

Натомість Джоковіч зустрінеться з господарем кортів Беном Шелтоном. Американець із п'ятого десятка рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) сенсаційно вперше дістався до стадії 1/2 фіналу на мейджорах. 36-річний серб проти майже вдвічі молодшого Шелтона ще не грав.

Джоковіч і Алькарас прагнуть повторити фінал Вімблдонського турніру-2023. На трав'яному мейджорі у битві двох найсильніших тенісистів планети переміг піренеєць (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Незалежно від підсумкових результатів US Open сербський тенісист обійде молодого іспанця в класифікації ATP.

Пари 1/2 фіналу US Open-2023:

  • Алькарас – Медвєдєв, 8 вересня, не раніше 22:00
  • Шелтон – Джоковіч, 8 вересня, не раніше 22:00

До слова, раніше Світоліна поступилася американці Пегулі в 3-му раунді Відкритого чемпіонату США.

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Новак ДжоковичТеннис