ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джоковіч стане першою ракеткою світу після US Open: як це можливо

Нью-Йорк, Вівторок 29 серпня 2023 10:52
UA EN RU
Джоковіч стане першою ракеткою світу після US Open: як це можливо Фото: Новак Джоковіч повернеться на тенісну вершину (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч гарантовано вийде в лідери світового туру після завершення Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

Балканець завчасно виборов статус першої ракетки планети. Рекордсмен за кількістю "Гренд Слемів" дебютував із перемоги над французом Мюллером (6:0, 6:2, 6:3).

Джоковіч повинен був виграти бодай один матч на US Open, щоб знову посісти перше місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). До стартового поєдинку серб відставав від іспанця Карлоса Алькараса в класифікації на 20 очок. Проте, останній захищає титул у Нью-Йорку, тож набрати більше балів не зможе.

Натомість Джоковіч минулорічний Відкритий чемпіонат США пропустив через відмову вакцинуватися від COVID-19. Успішний сезон-2023 і перемога над Мюллером дозволили балканцю набирати нові очки в рейтинг. За підсумками турніру він гарантовано обійде Алькараса.

US Open триватиме до 10 вересня. Переможець змагань в одиночному розряді заробить 3 млн доларів. Торік Алькарас у фіналі здолав норвежця Рууда та завоював перший "Гренд Слем" у кар'єрі.

Джоковіч стане першою ракеткою світу після US Open: як це можливо

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак Джокович Теннис
NEWS
Понад 500 окупантів та 25 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів та 25 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше