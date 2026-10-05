Аліменти під час війни: чи можна не платити через втрату роботи або військову службу

Воєнний стан не скасовує обов'язок сплачувати аліменти. Навіть якщо людина втратила роботу заборгованість накопичується. Водночас у разі істотної зміни матеріального чи сімейного стану розмір аліментів можна переглянути через суд.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко .

Чи скасовуються аліменти через війну

Сам факт воєнного стану не припиняє зобов'язання зі сплати аліментів.

Закон також передбачає, що під час воєнного стану звернення стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника було тимчасово обмежене. Водночас це обмеження не поширюється на рішення про стягнення аліментів.

Тобто війна сама по собі не є підставою для припинення виплат.

Що робити, якщо людина втратила роботу

Втрата роботи не означає, що аліменти можна перестати сплачувати. Якщо людина не працювала на момент виникнення заборгованості, її розмір визначають з урахуванням середньої зарплати працівника для відповідної місцевості.

Водночас розмір аліментів можна змінити через суд. За словами Буліменка, суд може зменшити або збільшити суму, якщо змінився матеріальний або сімейний стан, погіршилося чи покращилося здоров'я платника або одержувача аліментів та в інших передбачених законом випадках.

Тому якщо дохід людини істотно змінився, вона може звернутися до суду з позовом про зміну розміру аліментів.

Що буде за борг

Якщо заборгованість виникла з вини платника, одержувач аліментів може вимагати пеню. Вона становить 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але загальний розмір пені не може перевищувати 100% заборгованості.

Крім того, якщо сукупний борг перевищує суму платежів за чотири місяці, державний виконавець може встановити тимчасові обмеження для боржника.

Зокрема, йдеться про заборону:

виїжджати за межі України;

керувати транспортними засобами;

користуватися зброєю;

полювати.

Такі обмеження діють до погашення заборгованості в повному обсязі.

Чи можна звільнитися від боргу

У деяких випадках суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості з урахуванням матеріального та сімейного стану платника.

Також суд може повністю або частково звільнити людину від сплати боргу, якщо він виник через тяжку хворобу або іншу істотну обставину.

Водночас це не відбувається автоматично через війну, втрату роботи чи службу - для зміни розміру аліментів або вирішення питання із заборгованістю потрібно звертатися до суду.

Чи можуть покарати за несплату

Несплата аліментів може мати адміністративні та кримінальні наслідки.

Якщо заборгованість перевищує суму платежів за чотири місяці, до платника можуть застосувати адміністративні заходи, зокрема суспільно корисні роботи.

За злісне ухилення від сплати аліментів передбачена також кримінальна відповідальність. Залежно від обставин покарання може передбачати громадські роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі.

Отже, війна, служба чи втрата роботи самі по собі не скасовують аліменти. Якщо платник більше не може сплачувати встановлену суму, закон передбачає можливість звернутися до суду для її перегляду або вирішення питання щодо накопиченої заборгованості.