Aliexpress заблокував продаж дронів для клієнтів із Росії, - росЗМІ

Aliexpress заблокував продаж дронів DJI та Autel для клієнтів з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Mash.
З нинішнього дня на торговому майданчику росіяни більше не зможуть купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені стануть обмежені у функціоналі.
Як повідомляє росЗМІ, формально товарні картки на Алі залишилися, проте після переходу в магазин видає помилку та напис: "Такої сторінки немає". Крім цього, фірма DJI видалила програми для керування дронами з російського AppStore.
На всі скарги DJI відповідає: "просимо вибачення, але ми не надаємо свої послуги росіянам, а також не надаємо послуги з якоїсь військової діяльності, тому спасибі за розуміння".
Нагадаємо, виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн заявив, що Китай не підтримає Росію, за його словами, Пекін на боці переможців.
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