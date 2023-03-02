Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России, - росСМИ

Aliexpress заблокировал продажу дронов DJI и Autel для клиентов из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Mash.
С сегодняшнего дня на торговой площадке россияне больше не смогут купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные будут ограничены в функционале.
Как сообщает росСМИ, формально товарные карточки на Али остались, однако после перехода в магазин выдает ошибку и надпись: "Такой страницы нет". Кроме этого, фирма DJI удалила программы для управления дронами из российского AppStore.
На все жалобы DJI отвечает: "просим прощения, но мы не предоставляем свои услуги россиянам, а также не предоставляем услуги по какой-либо военной деятельности, поэтому спасибо за понимание".
Напомним, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн заявил, что Китай не поддержит Россию, по его словам, Пекин на стороне победителей.
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