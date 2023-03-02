RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России, - росСМИ

Фото: Aliexpress заблокировал продажу дронов для жителей России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Aliexpress заблокировал продажу дронов DJI и Autel для клиентов из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Mash.

С сегодняшнего дня на торговой площадке россияне больше не смогут купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные будут ограничены в функционале.

Как сообщает росСМИ, формально товарные карточки на Али остались, однако после перехода в магазин выдает ошибку и надпись: "Такой страницы нет". Кроме этого, фирма DJI удалила программы для управления дронами из российского AppStore.

Фото: Aliexpress заблокировал продажу дронов для жителей России (t.me/breakingmash)

На все жалобы DJI отвечает: "просим прощения, но мы не предоставляем свои услуги россиянам, а также не предоставляем услуги по какой-либо военной деятельности, поэтому спасибо за понимание".

Напомним, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн заявил, что Китай не поддержит Россию, по его словам, Пекин на стороне победителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайAliExpressдрони