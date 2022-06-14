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AliExpress возобновляет доставку через "Укрпочту": в каких областях можно получить посылки

Фото: AliExpress возобновляет доставку через "Укрпочту" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

AliExpress с 15 июня возобновляет доставку в Украину через "Укрпочту". Доставка заказов будет идти из Китая чартерными рейсами транзитом через почту Латвии, а оттуда в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

По данным пресс-службы, в настоящее время доставка заказов возможна в 14 областей: Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую.

"Доставка в другие области будет постепенно добавляться", - отмечается в сообщении.

Все заказы, которые доставляются "Укрпочтой", можно отследить. Это означает, что даже отправка с типом доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой будут отслеживаться в личном кабинете и приложении AliExpress и на сайте "Укрпочты".

По данным "Укрпочты", до войны украинцы заказывали с AliExpress более 30 млн посылок в течение года.

Напомним, украинский оператор почтовой связи, компания "Новая почта" возобновляет доставку из онлайн-магазина AliЕxpress. Заказывать товары из онлайн-магазина напрямую в Украину можно с 15 июня.

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