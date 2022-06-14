AliExpress відновлює доставку через "Укрпошту": в яких областях можна отримати посилки

AliExpress з 15 червня відновлює доставку в Україну через "Укрпошту". Доставка замовлень буде здійснюватися з Китаю чартерними рейсами транзитом через Пошту Латвії, а звідти в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".
За даними прес-служби, наразі доставка замовлень можлива в 14 областей: Вінницьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську, Чернівецьку.
"Доставка в інші області буде поступово додаватись", - зазначається в повідомленні.
Всі замовлення, які доставляються "Укрпоштою", можна відстежити. Це означає, що навіть відправлення з типом доставки Cainiao Super Economy з безкоштовною доставкою будуть відслідковуватися в особистому кабінеті і додатку AliExpress та на сайті "Укрпошти".
За даними "Укрпошти", до війни українці замовляли з AliExpress більше 30 млн посилок протягом року.
Нагадаємо, український оператор поштового зв'язку, компанія "Нова пошта" відновляє доставку з онлайн-магазину AliЕxpress. Замовляти товари з онлайн-магазину напряму в Україну можна з 15 червня.
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